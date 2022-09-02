Уберет жир, с которым не справляется даже терка: этот "горячий" метод спасет любую сковороду и кастрюлю

Єтот способ работает на все 100 %

Практически всегда с течением времени на сковородах и кастрюлях образовывается застаревший жир и нагар, который даже дорогими чистящими средствами и жесткими терками не так-то легко очищается. Однако хозяйки очень изобретательные, поэтому, чтобы справиться с этой проблемой, можно использовать их хитрые уловки. Ранее мы писали, как убрать нагар на посуде с помощью мыла и соды. Теперь рассказываем о "горячем" методе.

Этот способ очищения сложных загрязнений на посуде сохранит силы и время, пишет cpykami. Суть его очень проста.

Грязную посуду просто нагреваем на плите. На горячую посуду наносим любое чистящее средство против жира и загрязнений. Ждем, пока посуда немного остынет, а затем, как обычно, ее моем. Таким "горячим" способом очистятся любые невыводимые пятна и въевшийся жир.

Ранее "Телеграф" делился с вами хитростью опытных домохозяек, как можно отмыть плиту от жира без "химии". А еще узнайте, как легко и эффективно отмыть жирную посуду в холодной воде.