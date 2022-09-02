В разы дешевле магазинных: как сделать таблетки для посудомойки своими руками

Рецепт самодельных таблеток для посудомойки, которые не отличаются эффективностью от покупных

Чтобы отмыть посуду и другие кухонные приспособления от загрязнений, некоторые люди используют в быте посудомоечные машины. Таблетки, используемые для мытья посуды в машине, стоят немалых денег, при этом они очень быстро заканчиваются.

Выручат, когда закончатся фирменные средства, самодельные таблетки для посудомойки. Они так же отлично очищают тарелки, сковородки и кастрюли даже от устаревшего жира, пишет belnovosti. Посуда будет чиста до скрипа!

Из чего слепить таблетки для посудомойки

Понадобится кальцинированная сода, соль, лимонная кислота, моющее средство для посуды и вода. В емкости смешиваем полтора стакана соды, четверть стакана лимонной кислоты, почти полный стакан соли, 4 ложки моющего средства и полстакана воды. Все перемешиваем, лепим из кашицы таблетки. Можно использовать формочку для льда. Выкладываем приготовленные таблетки на бумажные полотенца и выносим на холодный балкон или кладем на 30 минут в морозилку.

Ранее "Телеграф" делился с вами хитростью опытных домохозяек, как можно отмыть плиту от жира без "химии". А еще узнайте, как легко и эффективно отмыть жирную посуду в холодной воде.