Что добавить в стиральную машину, чтобы одежда не выцветала при стирке: простой лайфхак

Опытные хозяйки уже давно используют для стирки одежды дешевое подручное средство

Предотвратить выцветание одежды при стирке можно невероятно просто и дешево. Всего лишь нужно добавить в "стиралку" копеечный предмет домашнего обихода. Опытные хозяйки пользуются этим способом, чтобы продлить срок службы одежды и сделать ее чище.

О лайфхаке, который сохранит цвет одежды после стирки, пишет издание Express. Может прозвучать странно, но в стиральную машину необходимо положить такой простой ингредиент – соль. Особенно эффективно это средство для стирки темных вещей, к примеру, джинсов.

Так, перед запуском стиральной машины нужно просто добавить в барабан ложку поваренной соли, прежде чем загрузить одежду. Оказывается, что соль — отличный недорогой продукт, который есть в большинстве домов, и добавление ее в темное белье поможет предотвратить выцветание. К слову, соль часто используется для закрепления красителя при коммерческом окрашивании. Она отлично удаляет грязь и пыль с ткани, сохраняя яркость цвета.

Не забывайте также стирать темные вещи наизнанку и использовать более низкую температуру стирки. Подобные простые советы помогут вашей одежде дольше оставаться в хорошем состоянии. Использовать соль можно вместе с обычным моющим средством. Соль также можно применять для удаления пятен, таких как кровь, жир, плесень и многое другое.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как вернуть белоснежность полотенцам, которые потускнели со временем. Этот необычный лайфхак популярен у японцев.