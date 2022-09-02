Простой продукт вернет блестящий вид старой сковороде: дешевый лайфхак

Средство, которое вам понадобится для очистки сковороды, наверняка хранится в вашем кухонном шкафу

Пищевая сода — универсальное чистящее средство, которое пригодится при уборке дома или же справится с неприятным запахом в холодильнике. Выручит она и в мытье сковород: от нагара и старых отложений не останется и следа.

В качестве основы пищевая сода может растворять органические соединения, такие как грязь и жир. А ее структура действует как мягкий абразив, это означает, что она может удалять стойкие пятна, не оставляя царапин на многих поверхностях. О том, как с помощью соды вернуть блестящий вид старой сковороде, пишет ресурс Express.

Если у вас есть сковорода, которая слишком долго не использовалась, или ваша духовка страдает от накопления пригоревших отложений, то пищевая сода может стать самым простым и эффективным решением проблемы. Сначала смочите пораженный участок горячей водой, затем насыпьте немного пищевой соды, чтобы вся грязь была покрыта. Оставьте на полчаса, прежде чем продолжить очистку.

Пищевая сода поможет вам легко удалить грязь. Для дополнительного усиления сбрызните сковороду смесью воды и уксуса, пока пищевая сода замачивается. Вместе с уксусом сода создает реакцию, которая может удалить жир и другие отложения.

Поможет сода и в мытье духового шкафа. Ранее "Телеграф" писал, как очистить духовку с помощью пищевой соды за 15-20 минут. Все, что нужно для этого лайфхака — полстакана пищевой соды и три столовые ложки воды.