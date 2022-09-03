Не только в кулинарии: три необычных способа, как можно использовать горчицу

Опытные хозяйки закупают горчичный порошок не только для готовки.

Горчичный порошок — это не только приправа, которую можно использовать при приготовлении многих блюд, но и отличный помощник для уборки в доме. Ранее мы уже писали, как с помощью горчицы отмыть тарелки в холодной воде, а теперь рассказываем о еще нескольких лайфхаках, которыми пользуются опытные домохозяйки.

Как сообщает belnovosti, горчичный порошок обладает неплохим антибактериальным эффектом, поэтому его активно используют при не только при мытье посуды, но и полов. Более того, горчица может помочь избавиться от неприятного запаха в холодильнике.

Как можно использовать в быту сухую горчицу

Чистый пол — в ведре с водой разведите по большой ложке горчицы и соли, и этой смесью помойте полы. Отметим, что подобный раствор поможет очистить даже самый грязный пол.

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Безвредное средство для мытья посуды, которое с легкостью справляется с жиром — смешайте в равных пропорциях соду с сухой горчицей. Средство наносите на влажную губку.

Для устранения неприятного запаха в холодильнике — разведите в воде ложку горчицы и помойте технику изнутри. Также средство можно использовать и на любой поверхности, которую вы хотите продезинфицировать.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как с помощью пищевой соды почистить раковину на кухне.