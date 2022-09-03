Как отмыть стеклянные банки от этикеток и клея: максимально простые и действенные способы

Способы, которые подходят для любых стеклянных изделий.

Экономные домохозяйки не выбрасывают различные стеклянные баночки от майонеза, соуса, томатной или шоколадной пасты, а сохраняют для того, чтобы дальше использовать. Однако на многих из них приклеены этикетки или ценники, которые, увы, не всегда удается легко снять. Ранее мы писали, как убрать следы от скотча на стекле, а теперь рассказываем, как справиться с подобной проблемой на стеклянной посуде.

Есть несколько способов, которые помогут быстро отмыть стеклянные банки от клея и этикеток, сообщает Ukr.Media. Если не сработал один способ, попробуйте следующий.

Как отмыть стеклянные банки от этикеток

Моющее средство и горячая вода — самый простой и распространенный способ. В емкость наберите горячую воду и добавьте туда любое моющее средство, а после в эту воду поместите банку и оставьте на пару минут. Этикетка размякнет, и ее будет легко удалить.

самый простой и распространенный способ. В емкость наберите горячую воду и добавьте туда любое моющее средство, а после в эту воду поместите банку и оставьте на пару минут. Этикетка размякнет, и ее будет легко удалить. Сода и растительное масло — способ, который подходит для удаления ламинированных этикеток. Смешайте соду и растительное масло и доведите до состояния каши. Нанесите на банку и оставьте на пару минут, а после тщательно протрите место, где находился клей.

Масло, сода и меламиновая губка — из масла и соды сделайте кашицу и нанесите средство на проблемное место и оставить на пару минут. После участок с наклейкой протерите меламиновой губкой и ополосните тару. Если в доме нет меламиновой губки, ее можно заменить ластиком.

из масла и соды сделайте кашицу и нанесите средство на проблемное место и оставить на пару минут. После участок с наклейкой протерите меламиновой губкой и ополосните тару. Если в доме нет меламиновой губки, ее можно заменить ластиком. Сода и горчица — налейте в емкость горячую воду и разведите в ней горчицу и соду. После поставьте в раствор банки и оставьте их на всю ночь. На утро наклейку будет легко смыть.

налейте в емкость горячую воду и разведите в ней горчицу и соду. После поставьте в раствор банки и оставьте их на всю ночь. На утро наклейку будет легко смыть. Фен — Нагрейте этикетку струей горячего воздуха, чтобы клей немного размягчился. Вы легко снимите бумагу, поддев ее иголкой. А остатки клея можно снять с помощью жидкости для снятия лака.

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