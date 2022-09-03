Как удалить известковый налет с лейки душа: раскрыт простой способ

Делимся простым рецептом раствора от налета на лейке душа

На ванных смесителях и душевых лейках после многократного использования накапливаются известковые отложения и грязь. И если отмыть дверцу душевой кабины можно без особых затруднений, то избавиться от налета на душевой насадке не так-то легко.

Так как это распространенная проблема, способов справиться с налетом на лейке есть множество, но бывает, что не все из них эффективные. Наверняка, вы использовали лимонную кислоту не только во время приготовления пищи. Например, чистили лимонкой чайник от накипи. Поэтому вы знаете, что благодаря своим свойствам этим средством можно вычистить практически все.

Как почистить лейку душа

Понадобятся перчатки, тканевые салфетки, лимонная кислота и щетка. Наливаем в небольшую миску горячую воду и насыпаем туда примерно 30 г лимонки. Перемешиваем и смачиваем в растворе тканевые салфетки. Оборачиваем ими лейку душа и оставляем примерно на час. Затем снимаем салфетки, протираем лейку щеткой, смачиваем ее в оставшемся растворе, и просто ополаскиваем водой.

Вы также можете проделать это с душевым шлангом и смесителем.

Читайте также: Категория Lifestyle В разы дешевле магазинных: как сделать таблетки для посудомойки своими руками Рецепт самодельных таблеток для посудомойки, которые не отличаются эффективностью от покупных

Ранее "Телеграф" рассказывал, как избавиться от неприятного запаха стиральной машины. Несколько простых шагов помогут решить эту проблему. А также мы писали, как идеально почистить унитаз всего за 2 минуты.