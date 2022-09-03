Зачем протирать зеркала картошкой: хитрость, о которой мало кто знает

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Никто не хочет видеть свое отражение в грязном зеркале с пятнами и разводами. Поэтому каждая домохозяйка старается делать все для того, чтобы зеркала в их доме всегда были чистыми и ухоженными. Мы уже писали, как сделать так, чтобы избежать запотевания зеркала в ванной, а теперь рассказываем, как помыть зеркальную поверхность так, чтобы не оставались разводы.

Оказывается, для этого необязательно использовать специальные средства, ведь прекрасное средство для очистки зеркал всегда есть на кухне у любой хозяйки, пишет belnovosti. И это "волшебное" средство — это картошка.

Как правильно использовать картофель для чистки зеркала

В составе картошки есть крахмал, который отлично справляется с различной грязью и разводами. Для этого картофель помойте, очистите от кожуры и разделите на две половинки. А после протрите зеркало овощем и подождите несколько минут.

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Затем возьмите сухую чистую тряпку и удалите с зеркала крахмал. Результат на лицо — ухоженное и чистое зеркало.

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