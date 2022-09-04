Как быстро очистить ковры от пыли и шерсти: простой лайфхак турецких хозяек

Действенный раствор легко сделать из подручных средств

Как бы вы ни старались аккуратно ходить по коврам, они со временем теряют свой прежний вид, загрязняются, на них появляются пятна от различных жидкостей, следы от животных, в том числе и шерсть домашних любимцев. Отчаиваться не стоит, ведь у вас есть все под рукой, чтобы почистить ковер.

Избавиться от пыли и шерсти помогут такие компоненты, как стиральный порошок, нашатырный спирт, резиновые перчатки и щетка. Это действенный турецкий способ чистки, пишет belnovosti. После этой процедуры, которая занимает не более 15 минут, ваш ковер станет очень чистым.

Как почистить ковер

Наливаем в таз немного горячей воды, добавляем по 1 ст. л. порошка и нашатыря, все перемешиваем. Надеваем перчатки и смоченной в растворе щеткой чистим ковер круговыми движениями. Все просто!

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Ранее "Телеграф" писал, как почистить пылесос, а заодно и освежить дом, с помощью стирального порошка.