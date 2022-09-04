Чем заменить лимонную кислоту при чистке чайника: 3 бюджетных варианта

Эти средства отличаются доступностью и обладают не меньшей эффективностью, чем лимонка

Лимонная кислота известна своими свойствами мгновенно и качественно удалять любые загрязнения в доме. Лимонкой можно отлично отчистить лейку душа от известкового налета, а также разные кухонные приборы от накипи, в частности чайник.

Однако, если у вас под рукой нет этого чудопорошка, его можно заменить другими подручными средствами. И для этого не придется тратить немаленькие деньги в магазинах. Справиться с накипью в чайнике поможет уксус, сода или очистки.

Три способа очистить чайник от известкового налета

Уксус

Отлично подходит для металлических чайников. 100 мл пищевого уксуса разводим в литре воды. Заливаем раствор в чайник и кипятим на огне небольшой мощности до тех пор, пока отложения не отслоятся от боков посуды.

Сода

Подходит для металлических и эмалированных чайников. Наполняем емкость водой и добавляем внутрь 1 ст. л. пищевой соды. Затем кипятим содержимое чайника на протяжении 30 минут.

Читайте также: Категория Lifestyle В разы дешевле магазинных: как сделать таблетки для посудомойки своими руками Рецепт самодельных таблеток для посудомойки, которые не отличаются эффективностью от покупных

Очистки

В кожуре яблок и груш содержатся фруктовые кислоты, которые могут справиться с образовавшимся в чайнике налетом. Помещаем очистки от фруктов в посуду, заливаем водой и кипятим несколько минут.

Ранее "Телеграф" рассказывал, зачем опытные хозяйки добавляют в средство для мытья посуды соду.