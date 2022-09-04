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Овощи будут как из грядки: как правильно заморозить баклажаны и перцы на зиму

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Как правильно замораживать овощи на зиму
Как правильно замораживать овощи на зиму

Если соблюдать все "правила" овощи сохранят свой первоначальный вид, даже после разморозки.

Пока одни домохозяйки вовсю подготавливают консервацию на зиму, другие делают "свежие" заготовки, чтобы в холода можно было полакомиться овощами и фруктами, как будто их только что собрали с грядок или в саду. Сегодня мы хотим рассказать, как правильно замораживать баклажаны и перцы, чтобы они не потеряли свой вкус и аромат.

Чтобы избежать "резинового" эффекта, который часто встречается при замораживании баклажанов, а также появления горечи после размораживания, мы и делимся с вами методом заморозки, который избавит вас от таких неприятных сюрпризов. Как сообщает Ukr.Media, подобный способ поможет вам "растянуть" лето даже на зиму.

Как правильно заморозить баклажаны и перец на зиму

  • Помойте баклажаны, выложите их на противень и поставьте в духовку, разогретую до 200 градусов. Запекайте овощи полчаса.
  • Затем овощи накройте фольгой, чтобы овощи пропарились, и очистите их от кожуры. После положите их в контейнер для заморозки.
  • Не лишним будет разделить овощи пергаментом, таким образом их легче будет отделять друг от друга после размораживания.

Таким же образом можно замораживать и перцы.

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