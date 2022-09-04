Овощи будут как из грядки: как правильно заморозить баклажаны и перцы на зиму

Если соблюдать все "правила" овощи сохранят свой первоначальный вид, даже после разморозки.

Пока одни домохозяйки вовсю подготавливают консервацию на зиму, другие делают "свежие" заготовки, чтобы в холода можно было полакомиться овощами и фруктами, как будто их только что собрали с грядок или в саду. Сегодня мы хотим рассказать, как правильно замораживать баклажаны и перцы, чтобы они не потеряли свой вкус и аромат.

Чтобы избежать "резинового" эффекта, который часто встречается при замораживании баклажанов, а также появления горечи после размораживания, мы и делимся с вами методом заморозки, который избавит вас от таких неприятных сюрпризов. Как сообщает Ukr.Media, подобный способ поможет вам "растянуть" лето даже на зиму.

Как правильно заморозить баклажаны и перец на зиму

Помойте баклажаны, выложите их на противень и поставьте в духовку, разогретую до 200 градусов. Запекайте овощи полчаса.

Затем овощи накройте фольгой, чтобы овощи пропарились, и очистите их от кожуры. После положите их в контейнер для заморозки.

Не лишним будет разделить овощи пергаментом, таким образом их легче будет отделять друг от друга после размораживания.

Таким же образом можно замораживать и перцы.

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