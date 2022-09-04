Самодельная ловушка, которая мгновенно справляется с мухами: сделать очень просто

Есть один эффективный "липкий способ" избавиться от мух в комнате

Гоняться по дому за мухами с мухобойкой – малоприятное занятие. К счастью, есть много натуральных лайфхаков, от которых мухи мгновенно разлетаются. Один из вариантов – ловушка, которую элементарно соорудить в домашних условиях.

Есть один простой ингредиент, который поможет избавиться от мух в комнате в течение часа. Обойтись можно без магазинных репеллентов. Как пишет издание Express, незаменимым помощником в борьбе с мухами станет мед. Этот продукт точно не принесет вреда, да и обойдется в бюджетную сумму.

Как сделать ловушку для мух своими руками

Изготовить ловушку для мух с помощью меда — довольно простой способ. Все, что вам нужно для этого лайфхака, немного меда, бумага, вода и скотч.

Для начала нагрейте в кастрюле четверть стакана меда и воды. Пока мёд греется, нарежьте бумагу на полоски. Затем смажьте одну сторону бумаги смесью меда и воды.

Вы можете положить полосы на подоконники возле открытого окна или приклеить их к раме с помощью скотча. Мух, как правило, привлекает мед из-за его сладости, однако липкая консистенция их губит.

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