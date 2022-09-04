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Как отбелить швы между плиткой в ванной: хитрости, которые стоит взять на заметку

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Автор
Советы опытных домохозяек
Советы опытных домохозяек

Вернуть белизну швам между плиткой проще простого.

Одна из самых распространенных проблем, с которой точно сталкивалась каждая домохозяйка, — это грязные швы между плиткой в ванной комнате. Появляется грязь в них очень быстро, а вот избавиться от нее — проблематичней, но все же возможно. Более того, сделать это можно благодаря подручным средствам.

Опытные хозяйки начинают заниматься отбеливанием швов, как только они начинают приобретать серый оттенок, пишет belnovosti. И используют для этого совсем не различные химические средства, а продукты, которые есть на каждой кухне.

Как отмыть швы между плиткой в ванной

  • Сода — самый простой и действенный метод. Порошок разводите в небольшом количестве воды, и доведите раствор до состояния пасты. После нанесите его на швы на 10 минут, а затем удалите с помощью жесткой щетки.
  • Горчица с содой и лимоном — средство для более запущенных вариантов. Большую ложку горчицы, две ложки соды, сок из дольки лимона и горошину зубной пасты тщательно перемешайте и добавьте немного воды. Нанесите смесь на швы на 30 минут, а после смойте.
  • Перекись — средство для легкой, антибактериальной уборки. В емкость с распылителем влейте раствор перекиси и воды (1:2) и проведите обработку.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какое средство поможет убрать из ванной комнаты плесень раз и навсегда.

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