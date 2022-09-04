Как часто нужно удалять известковый налет из чайника: эффективный способ очистки

Накипь в чайнике вредит ему и увеличивает количество потребляемой энергии

Чайники — это часто используемые бытовые приборы, которые требуют регулярной очистки от накипи. Белые отложения в чайнике не только некрасивы, но и влияют на вкус воды. А еще накопление известкового налета снижает эффективность нагревательных элементов, а это означает, что они должны работать усерднее и потреблять больше энергии. Из-за этого вам придется больше платить по счетам. К счастью, есть дешевый и эффективный способ удаления накипи из прибора.

Как пишет издание Express, очистить чайник от известкового налета под силу каждому. К тому же, лайфхак не требует покупки дорогих средств в магазине. Все, что вам понадобится, уже хранится в вашем кухонном шкафу.

Накипь в чайнике — распространенная проблема в районах с жесткой водой, так как более высокая концентрация магния и кальция приводит к образованию известкового налета. Особенно заметен белый осадок на нержавеющей стали. Процесс очистки следует повторять примерно раз в месяц, в зависимости от того, как часто вы используете чайник. Еще один важный совет — не оставлять воду в чайнике после того, как вы закончили его использовать, поскольку стоячая вода также способствует образованию известкового налета.

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Как очистить чайник от накипи в домашних условиях

При очистке чайнике поможет любая кислота. Например, хорошо работают уксус и вода, смешанные вместе, или лимонный сок. Начните с заполнения чайника на три четверти либо водой и одним лимоном, либо водой и уксусом в равных частях. Оставьте такой раствор на один час. Затем вскипятите чайник (три раза для лимона, один раз для уксуса) и дайте ему остыть. Далее тщательно промойте несколько раз.

Вскипятите чайник еще раз, чтобы убедиться, что нет привкуса, и протрите чайник снаружи антибактериальным универсальным чистящим средством и влажной тканью. Делая это во второй раз, вы избавитесь от накипи и любых остатков средств.

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