Метод "бурито": простой способ быстро высушить одежду после стирки (видео)

В добавок к этому методу можно использовать фен.

Бывают случаи, когда вам срочно нужна какая-нибудь ваша вещь, а она только что после стирки и еще мокрая. Однако это еще не повод отказываться от нее и искать себе другой "лук", ведь стирку можно высушить гораздо быстрее, если знать один простейший лайфхак.

Быстрым способом, как высушить одежду после стирки поделилась американская блогерша Кэролайн Соломон. В своем TikTok-аккаунте она опубликовала короткий "видеоурок", в котором и рассказала об особенностях ее метода.

"Я называю это "методом бурито", — отметила блогерша.

Что нужно делать? Все элементарно просто: влажную вещь положите на предварительно расстеленное на ровную поверхность полотенце. Затем скачайте полотенце вместе с мокрой вещью в рулон и хорошенько его отожмите(можно даже походить по нем ногами).

После проведенной манипуляции повесьте вещь сушиться "традиционным" методом, и, как утверждает Кэролайн, вещь высохнет намного быстрее остальной стирки.

Ранее "Телеграф" писал, что опытные хозяйки также используют уксус при стирке. Этот продукт не только входит в состав самодельного кондиционера для белья, а и обеспечит приятный запах постиранным вещам.