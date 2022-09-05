Самодельное суперсредство для матрасов из подручных продуктов: удалит даже старые пятна

Есть один дешевый, но эффективный способ привести в порядок матрасма

Матрас необходимо чистить каждые шесть месяцев. Регулярная чистка матрасов защитит их от бактерий и потенциально неприятных тварей, таких как пылевые клещи. Эффективно почистить матрас поможет проверенный способ с использованием натуральных продуктов.

О лайфхаке по чистке матраса в домашних условиях пишет издание Express. Удалить даже застарелые пятна с матрасов можно с помощью домашнего раствора. Выполнить глубокую чистку и поглотить неприятные запахи помогут средства, которые уже есть в вашем доме.

Что понадобится для чистки матраса:

пылесос (в идеале ручной),

сода,

перекись водорода,

прозрачное средство для мытья посуды,

большая бутылка с распылителем,

белые тряпки или чистящие салфетки,

резиновые перчатки.

Во-первых, нужно снять простыни и наматрасники. Затем тщательно пропылесосьте матрас с помощью насадки-щетки или ручного пылесоса, чтобы удалить волосы, пыль и волокна. Теперь насыпьте на матрас большое количество пищевой соды, чтобы убрать лишнюю жидкость и запахи. Равномерно распределите соду и оставьте минимум на час, затем тщательно пропылесосьте матрас.

Если на матрасе есть глубокие пятна, то следует провернуть еще одну манипуляцию. Смешайте около 200 г перекиси водорода, три столовые ложки пищевой соды и одну чайную ложку прозрачного средства для мытья посуды в большой бутылке. Хорошо встряхните, а затем обильно распылите на каждое пятно. При необходимости слегка потрите участок, а затем промокните его чистой влажной тканью, пока пятно не исчезнет. Очистка паром — еще один хороший способ убить бактерии в более глубоких слоях матраса, но для этого нужен пароочиститель.

В идеале нужно дать матрасу проветриться. Свежий воздух и солнечный свет могут помочь нейтрализовать любые нежелательные организмы, вызывающие запах, бактерии и плесень.

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