Полотенца будут мягкими и пушистыми, если добавлять при стирке всего 1 ингредиент: есть на каждой кухне
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Рассказываем, как сделать полотенца мягкими после стирки
Часто после стирки махровые изделия становятся жесткими. Чтобы вернуть полотенцам чистоту, свежесть и мягкость, многие хозяйки используют для этого дорогие средства бытовой химии, однако есть несколько хитростей по стирке этих изделий, которые точно не обанкротят вас.
Чтобы полотенца снова стали мягкими и пушистыми, следует знать, как часто и чем стирать махровые изделия, а также какой должна быть температура и режим в стиральной машинке.
Как часто нужно стирать полотенца
Если банные полотенца используются каждый день, то менять их следует 1 раз в 3-5 дней. А вот полотенца для рук необходимо менять еще чаще, к примеру, 1 раз в 3 дня.
Температура и режим
Для обычной стирки достаточно выбрать режим с температурой стирки 60 градусов. Для льняных, белых и махровых изделия подойдут режимы с 90-95 градусами. Цветные полотенца с вышивкой редко стираются при температуре выше 40 градусов.
Чем стирать махровые полотенца
Для белых полотенец подходят средства для интенсивной стирки, а для цветных — жидкие моющие средства. Чтобы материал и дальше оставался мягким, можно добавлять соль, которая смягчает воду и сохраняет цвет.
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