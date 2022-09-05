Полотенца будут мягкими и пушистыми, если добавлять при стирке всего 1 ингредиент: есть на каждой кухне

Рассказываем, как сделать полотенца мягкими после стирки

Часто после стирки махровые изделия становятся жесткими. Чтобы вернуть полотенцам чистоту, свежесть и мягкость, многие хозяйки используют для этого дорогие средства бытовой химии, однако есть несколько хитростей по стирке этих изделий, которые точно не обанкротят вас.

Чтобы полотенца снова стали мягкими и пушистыми, следует знать, как часто и чем стирать махровые изделия, а также какой должна быть температура и режим в стиральной машинке.

Как часто нужно стирать полотенца

Если банные полотенца используются каждый день, то менять их следует 1 раз в 3-5 дней. А вот полотенца для рук необходимо менять еще чаще, к примеру, 1 раз в 3 дня.

Температура и режим

Для обычной стирки достаточно выбрать режим с температурой стирки 60 градусов. Для льняных, белых и махровых изделия подойдут режимы с 90-95 градусами. Цветные полотенца с вышивкой редко стираются при температуре выше 40 градусов.

Чем стирать махровые полотенца

Для белых полотенец подходят средства для интенсивной стирки, а для цветных — жидкие моющие средства. Чтобы материал и дальше оставался мягким, можно добавлять соль, которая смягчает воду и сохраняет цвет.

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