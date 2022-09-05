Белая одежда остается белой: что добавить в стиральную машину, чтобы сохранить цвета

Благодаря дешевому средству вещи после стирки не выцветут и не закрасятся

При стирке очень важно не испортить цвет одежды. Особенно если приходится стирать вещи разных цветов или же черно-белую одежду. Часто может полинять изделие с белыми вставками. К счастью, есть дешевые домашние средства, которые помогут вещам не выцветать при стирке и сохранять прежнюю расцветку.

Одним из основных шагов при стирке является сортировка одежды, так темные вещи не будут смешиваться со светлыми. Но что делать с полосатыми или просто черно-белыми вещами? Как пишет издание Express, нужно учесть несколько простых правил и применить лайфхак, для которого нужен обычный уксус.

Так, перед стиркой одежду необходимо протестировать, чтобы увидеть, не линяют ли цвета. Найдите укромное место на одежде, к примеру, шов, и окуните в теплую воду. Если краска начнет растекаться, значит, при стирке вещь полиняет и может испортить другие вещи.

Многие считают, что одежду нужно стирать в горячей воде. С современными моющими средствами это не требуется. Более того, избегайте горячей воды, так как она раскрывает волокна одежды и "дает волю" красителю. Вместо этого используйте холодную воду — лучший способ предотвратить полинявшие пятна. Выбор холодного режима в стиральной машине устранит большинство проблем с вымыванием цветов, а также может продлить срок службы одежды. Также предпочтительно устанавливать низкий уровень отжима, к примеру, в режиме деликатной стирки.

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Как постирать одежду, чтобы она не полиняла

Есть несколько домашних средств, которые сохранят в хорошем виде черно-белую одежду или вещи со светлыми вставками. Если вы добавите полстакана обычного уксуса при полоскании, то жидкость освежит белье и поможет цветам сохранить свою насыщенность. Уксус не дает оттенкам выцветать и сливаться друг с другом, сохраняя при этом белый цвет. Перед первой стиркой следует замочить ткань на 30 минут в воде, смешанной с половиной стакана уксуса и двумя чайными ложками соли, чтобы красители закрепились.

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