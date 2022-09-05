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Как защитить хлеб от плесени: бабушкина хитрость

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Автор
Что сделать, чтобы хлеб не заплесневел
Что сделать, чтобы хлеб не заплесневел

Рассказываем, где хранить хлеб, чтобы он не плесневел

В связи с тем, что из-за войны в Украине хлеб снова вырос в цене, его долгосрочное хранение становится актуальным для многих украинцев.

Нередко мы сталкиваемся с такой проблемой, когда хлебобулочное изделие еще не успело очерстветь, а на нем уже появились следы от плесени. Часто это происходит из-за того, что хлеб храниться в пластиковых хлебницах. Как пишет kalambus, подобный аксессуар не годится для батона и булок.

Где хранить хлеб, чтобы он не плесневел

Отлично для хранения подходит хлебница, выполнена из дерева, а еще лучше — из можжевельника. Однако этот аксессуар может позволить себе не каждый. Хранение хлеба в холодильнике — не лучший вариант, так как в этом случае продукт теряет аромат и вкусовые качества.

Идеально справится с возложенной на нее ролью — простая кастрюля. Чтобы защитить хлеб от плесени, достаточно завернуть его в льняное полотенце и положить в посуду. Также следует положить на дно кастрюли яблоко, очищенную картофелину, несколько кусочков сахара или соль. Хранить хлеб в таком виде нужно под закрытой крышкой.

Ранее "Телеграф" делился простейшей хитростью, что делать, чтобы яблоки не темнели во время готовки, а выглядели свежими и аппетитными.

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#Хлеб #Хранение #Лайфхаки