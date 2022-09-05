Как очистить грязную посуду от жира, нагара и пригоревших остатков еды: странный, но эффективный лайфхак

Попробуйте помыть посуду с помощью чайных пакетиков и результат вас приятно удивит

Опытные хозяйки не выбрасывают чайные пакетики, а находят им применение в уборке дома. К примеру, причудливый лайфхак по очистке унитаза с помощью чайного пакетика придумали китайские хозяйки. Пригодится эта вещь и на кухне.

О лайфхаке с чайным пакетиком, который упростит процесс мытья посуды, пишет издание Express. Особенно выручит это средство, если нужно очистить от жир или остатков пищи, которая подгорела, формы для запекания и иную посуду, используемую в духовке. Что важно, не придется раскошеливаться на дорогую "химию" из магазина.

Чтобы очистить грязную посуду, возьмите чайные пакетики, кипяток и губки. Положите два пакетика чая в грязную посуду и залейте их кипятком из чайника. Дайте постоять в течение пяти минут, прежде чем вылить раствор в раковину. Уже тогда вы увидите, что основная масса загрязнений сошла вместе с раствором. После сполосните посуду теплой водой, еще раз тщательно прополощите и если остались загрязненные места – потрите губкой. Остатки пищи, которая пригорела, или же жировые пятна сойдут за секунды.

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