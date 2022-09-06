Термос источает затхлый запах: легко устранить проблему можно двумя копеечными ингредиентами

Неприятный запах может присутствовать как в новом термосе, так и во время эксплуатации

Неприятные запахи на то они и неприятные, что мешают нам наслаждаться маленькими радостями жизни. Никто не удивляется, когда специфическое амбре источает мусорное ведро, а вот как быть с обычным термосом, в котором мы только и держим горячий ароматный чай или кофе?

Затхлый запах в термосе может возникнуть из-за нарушения правил ухода, а также несвоевременной мойки металлического изделия. Причиной запаха могут быть и резинки, их химический аромат. Также неприятное амбре появляется во время эксплуатации, когда в емкости начинают размножаться бактерии.

Как избавиться от запаха в термосе

С помощью лимона. Нарезаем на дольки и помещаем в емкость. Заливаем водой и оставляем на некоторое время. Вместо лимона можно использовать лимонную кислоту (2-3 ст. л.).

Нарезаем на дольки и помещаем в емкость. Заливаем водой и оставляем на некоторое время. Вместо лимона можно использовать лимонную кислоту (2-3 ст. л.). С помощью соли. 3-4 ст. л. засыпаем в термос и наливаем кипяток. Закрываем крышкой и оставляем на 5-7 часов. Затем вымываем термос теплой водой, хорошо просушиваем.

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