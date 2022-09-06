Ковер будет идеально чистым: 1 простой продукт справится даже со старым пятном

Есть один незатратный и эффективный способ очистить ковры в доме

Ковры в жилище необходимо периодически чистить, делать это можно с помощью подручных средств. Легко убрать с ковра шерсть и пыль, но некоторые пятна на ковре могут глубоко въестся в волокна, если их не устранить быстро. К счастью, удалить даже застарелые загрязнения достаточно просто в домашних условиях.

Пятна на ковре, будь то грязный отпечаток лапы домашнего любимца или пролитый напиток, нужно очищать сразу, иначе они могут навсегда испортить изделие или ковровое покрытие. Как пишет издание Express, поможет очистить ковер простой лайфхак, для которого понадобится обычная пена для бритья.

Так, пену для бритья можно использовать для удаления нежелательных пятен, которые уже успели впитаться в ворс. Простая белая пена для бритья безопасна для использования на коврах, поскольку не содержит красителей или смягчающих веществ, которые могут привести к появлению новых пятен.

Добавим, что при чистке ковра лучше использовать прохладную или теплую воду, а не горячую, так как горячая вода только способствует впитыванию пятна. Просто используйте теплую воду и небольшую мягкую щетку или ткань и очень аккуратно втирайте пену в пятно, оставьте на 10 минут, затем смойте. Расправьте ткань и промокните насухо. После дайте ковру высохнуть естественным путем.

Ранее "Телеграф" писал, как с помощью подручных компонентов убрать плесень в доме. Решить проблему легче, чем может казаться. А также мы делились лайфхаком по очистке матрасов в домашних условиях.