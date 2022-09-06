Забудьте о накипи и налете: копеечное средство, которым легко очистить посуду из нержавейки

Избавиться от известкового налета можно с помощью буквально подручных средств.

Известковая накипь – распространенная проблема на кухне, которая значительно портит внешний вид посуды. Чаще всего налет появляется из-за жесткой воды. И оказывается, что нет ничего проще, чем очистить посуду от ненавистных накипи и налета благодаря подручным средствам и народным методам.

Сегодня мы хотим вам рассказать, как очистить посуду из нержавейки от накипи. Как сообщает belnovosti, чтобы отмыть накипь на нержавейке, не нужно прикладывать сильных физических усилий, а также нужно тратить средства на дорогую химию, если знать один маленький лайфхак.

Как отчистить посуду из нержавейки от налета и накипи

Первое, что нужно сделать — это запастись столовым уксусом. Этот копеечный продукт поможет легко вывести известковый налет с посуды. Что же делать:

При появлении легкого налета, нужно налить уксус на губку и протереть посуду.

Если же налет "серьезнее", то в загрязненную посуду нужно налить столько воды, чтобы она полностью покрывала накипь, и влить в нее ½ стакана 9%-ного уксуса. После раствор нужно довести до кипения и, убавив огонь до минимума, подождать, когда накипь полностью растворится.

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