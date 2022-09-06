Как избавиться от плесени и грибка на стенах: способы, которые использовали еще наши бабушки

"Народные" средства, которые в эффективности не уступают дорогой химии.

Плесень – это проблема, с которой периодически сталкивается практически каждая хозяйка. Особенно остро эта проблема проявляется в тех местах, где постоянно есть вода, то есть в ванной и на кухне, однако бывает и такое, что плесень появляется и в других комнатах. Как же от нее избавиться?

Как сообщает Ukr.Media, убрать плесень можно даже не используя различную химию. Достаточно воспользоваться эффективными "народными" способами, которые пользовались еще наши бабушки.

Как избавиться от плесени на стенах подручными средствами

Уксус — скребком обработайте стены, затем налейте средство в пульверизатор и распылите на плесень, а после губкой протрите поверхность.

— скребком обработайте стены, затем налейте средство в пульверизатор и распылите на плесень, а после губкой протрите поверхность. Перекись — альтернатива уксусу, но без такого резкого запаха. Применение такое же.

Нашатырь — вариант для более серьезных пятен плесени. Приготовьте раствор: смешав нашатырь с водой в соотношении 1:1, и обработайте получившейся жидкостью стены, а затем мокрой мочалкой все протрите и хорошо проветрите помещение.

— вариант для более серьезных пятен плесени. Приготовьте раствор: смешав нашатырь с водой в соотношении 1:1, и обработайте получившейся жидкостью стены, а затем мокрой мочалкой все протрите и хорошо проветрите помещение. Сода — в стакане воды растворите чайную ложку соды, и полученным раствором протрите поверхности. Оставьте все на 1 час, а затем протрите мокрой тряпкой.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какое средство поможет убрать из ванной комнаты плесень раз и навсегда.