Как нарезать лук идеальными кубиками: суперлегкий лайфхак (видео)

Чтобы получить ровные кубики лука, нужно проделать одну хитрость

Маленькие хитрости могут облегчить процесс приготовления еды. Например, есть нестандартные способы чистки таких овощей, как морковь, картофель или чеснок, которые значительно сэкономят время. То же касается и нарезки продуктов. Тот же лук можно резать долго, тем более, если он вызывает слезы. Но, к счастью, есть решение этой проблемы.

Как пишет издание Express, один элементарный лайфхак поможет идеально нарезать лук кубиками. Приятный бонус еще и в том, что этот оригинальный способ сэкономит ваше время и слезы.

Так, повар под ником frommylittlekitchen в TikTok держит луковицу вертикально, предварительно срезав ломтик снизу для устойчивости. Затем она берется за верхушку луковицы (там, где расположены "волосы") и нарезает его вдоль на сегменты.

После это нужно просто перевернуть лук на бок и нарезать его. В результате получается идеально нарезанный кубиками лук. Пользователи TikTok пришли в восторг от этого продуктового лайфхака, а сам ролик набрал уже миллионы просмотров.

Плюс этого способа нарезки не только в быстроте, а и сохранении сочности луковицы. К слову, чем меньше сока и запаха будет выделять лук, тем меньше шансов расплакаться над разделочной доской. Некоторые предпочитают прятать глаза во время нарезки этого "злого" овоща за очками.

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