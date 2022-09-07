Как вернуть шторке для ванной первоначальный вид: копеечное средство, которое легко справиться с желтизной и грязью

Чтобы отстирать шторку для ванной, нужно сначала сходить в аптеку.

Шторка в ванной — это не только защита от разбрызгивания воды, но и важный декоративный элемент комнаты. А поскольку этот предмет чаще всего контактирует с водой, мыльными и косметическими средствами, то на его поверхности образовывается мыльный налет и может появиться плесень. Также, со временем шторка может желтеть, что делает ее не очень красивой.

Поэтому чисткой этих предметов ни в коем случае нельзя пренебрегать, пишет Ukr.Media. Более того, чтобы вернуть шторке первоначальный вид не нужны особые усилия и дорогостоящие средства, ведь опытные хозяйки нашли более экономный способ.

Как вернуть шторкам в ванной прежний вид

Простейшее, а главное копеечное средство, которое может помочь справиться с этой проблемой — это перекись водорода (3%). Чтобы приготовить моющее средство, нужно смешать перекись и воду в равных пропорциях, а затем замочить шторку в этом растворе.

После ее нужно отправить в стирку, и хорошо ополоснуть по ее завершению. Как результат — от грязи и желтизны не останется ни следа.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какое средство поможет убрать из ванной комнаты плесень раз и навсегда.