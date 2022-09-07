Что нужно сделать с авокадо, чтобы оно дозрело: лайфхак работает за 2 минуты

Есть несколько способов помочь авокадо поспеть

Плодовый фрукт авокадо, который богат полезными витаминами, любимый ингредиент для очень многих блюд. Самое сложное при выборе авокадо найти тот плод, который уже стал мягким, но не успел перезреть. Часто же мы выбираем более твердые плоды, надеясь, что в домашних условиях авокадо "дойдет до кондиции".

Как пишет издание Express, есть простой способ, который ускорит дозревание авокадо и оно поспеет буквально за 2 минуты, после чего фрукт будет готов к употреблению. Все, что понадобится для лайфхака, авокадо и микроволновка.

Лучше всего этот трюк работает только с почти созревшими фруктами, а не с такими твердыми, что о них можно сломать зубы. Первый шаг — разрезать авокадо пополам, а затем удалить косточку. Далее вы должны завернуть каждую половинку в полиэтиленовую пленку, которую можно использовать в микроволновой печи. Теперь разогрейте авокадо на высокой мощности в течение двух минут. Дайте ему остыть. Все еще в пленке поместите завернутые половинки под холодную воду. Разверните авокадо и используйте по своему усмотрению.

Еще один метод, который ускорит дозревание авокадо, работает не так быстро, но не менее эффективен. Просто положите авокадо в холодильник рядом с бананом или яблоком: в такой компании плод поспеет быстрее. Или же поместите авокадо и яблоко в бумажной пакет и проткните его в нескольких местах: спустя 72 часа плод станет идеально спелым.

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