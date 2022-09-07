Без хлебницы и холодильника: лайфхак, который поможет сохранить хлеб мягким и свежим

Сделать так, чтобы хлеб не черствел, очень легко

Некоторые лайфхаки для еды могут не только ускорить процесс дозревания фруктов или овощей, к примеру, авокадо, а продлить срок годности определенных продуктов. Многие хранят хлеб в хлебнице, но на самом деле традиционная металлическая хлебница — худшее место, если хотите, чтобы он оставался свежим.

Место для хранения хлеба нужно подбирать правильно. И тогда выпечка будет долго оставаться мягкой, пышной и вкусной. Лайфхак, благодаря которому хлеб не будет черстветь, публикует издание Express.

Хранить хлеб не стоит не только в хлебнице. Некоторые прячут его в холодильник, но это тоже плохая идея. Так кристаллизуются молекулы крахмала, в результате хлеб еще быстрее портится и теряет вкус. Лучшее место для хранения хлеба вне холодильника и хлебницы— тканевый мешочек. В отличии от полиэтиленового пакета, он дольше сохранит свежесть.

Еще один способ дольше сохранить хлеб свежим, разместить рядом с ним стебель свежего сельдерея. Считается, что хлеб впитывает влагу из сельдерея, что предотвращает его высыхание.

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