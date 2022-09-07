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Как использовать лак для ногтей не только для ногтей: красим, клеим и даже штопаем

Автор
Ольга Княжевич Ольга Княжевич
Дата публикации
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Автор
Лак можно использовать не только для маникюра Новость обновлена 07 сентября 2022, 19:32
Лак можно использовать не только для маникюра

Лак для ногтей принесет много пользы в доме, если знать, как его можно применять: ТОП-10 креативных идей.

Лак для ногтей традиционно используется для украшения женских рук. Но это уникальное прочное и вязкое вещество может принести немалую пользу в быту.

"Телеграф" поделится с вами интересными лайфхаками, как можно применять обычный лак для починки, пометок, украшения, и ремонта в бытовых ситуациях, когда под руками не оказалось нужных инструментов, зато в женской сумочке завалялся флакончик лака.

Как применять лак с пользой: лайфхаки

  1. Бесцветный лак пригодится в качестве ламинирующего вещества, чтобы важные надписи не стирались со временем.
  2. С помощью лака можно незаметно остановить стрелку на женских колготах.
  3. Капля бесцветного лака поможет отрывающейся пуговице продержаться на одежде, пока вы не доберетесь до нитки с иголкой.
  4. Также лак пригодится для украшения одежды стразами и блестками – он незаметный, но держит крепко.
  5. Не попадаете ниткой в иглу? Смажьте ее кончик лаком и сотрите излишки.
  6. Чтобы концы шнурков не рассатывались, смажьте их лаком для ногтей.
  7. Надоело путаться в одинаковых проводках? Пометьте их разноцветным лаком.
  8. Лаком нужного цвета можно замаскировать царапины и потертости, подклеить торчащую нитку или крепеж на обуви.
  9. Аналогично лак поможет скрыть мелкие сколы и царапины на лакированной мебели и паркете.
  10. Чтобы на светлых плоскостях в ванной не оставались следы ржавчины, смажьте лаком для ногтей донышко металлических флаконов.

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