Один простой трюк очистит кран от известкового налета: нужен 1 ингредиент

Средство, которое вам понадобится, уже есть у вас дома

Известковая накипь может быть неприглядной и ее очень трудно удалить, особенно вокруг кранов и раковин. К счастью, есть простой способ решить эту проблему, и даже не придется тереть и соскребать отложения. Да и средство, которое вам нужно, легко найдется в доме.

О лайфхаке по удалению известкового налета с кранов и смесителей пишет издание Express. Уксус , как известно, один из самых эффективных способов удаления известкового налета в ванной, поможет он добиться чистоты и в случае с кранами. Надо всего лишь провернуть нехитрый трюк.

Для этого лайфхака вам понадобится уксус, тканевая тряпка и емкость с водой. Просто добавьте уксус в миску с водой, опустите ткань, оберните ею кран и оставьте на 30 минут. После этого снимите тряпку и протрите загрязненный участок: пятна легко сойдутся даже без оттирания.

Весь секрет в том, что уксус — отличный натуральный чистящий раствор из-за его кислотного состава, который отлично растворяет стойкие пятна известкового налета.

Лайфхак по очистке крана при помощи уксуса проверил пользователь @cleanfreakpro в TikTok. Видео показывает, как легко и быстро работает трюк: пятна от накипи сошли с крана, будто их там никогда и не было.

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