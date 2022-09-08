Что нужно сделать с бананами, чтобы они не чернели: удобный лайфхак

При хранении бананов нужно учесть один важный момент

Многие пищевые лайфхаки облегчают нам жизнь. Например, необычный способ, который ускорит созревание авокадо. В случае же с бананом чаще всего требуется предотвратить его перезревание и почернение. Совсем этого избежать не получится, но одна уловка значительно замедлит этот процесс.

Как пишет издание Express, при правильном хранении банан не почернеет слишком быстро. Все, что нужно для лайфхака, пищевая пленка. Вам всего лишь нужно завернуть в нее определенную часть банана, чтобы сохранить его свежим и красивым как минимум на неделю.

Так, выполните несколько простых шагов:

Отделите все бананы друг от друга. Затем оберните каждый банановый стебель (то есть верхушку фрукта) полиэтиленовой пленкой.

Это замедляет выработку этилена и сохраняет бананы свежими в течение семи дней.

Также может помочь холодильник. Охлаждение бананов в холодильнике поможет предотвратить их дальнейшее созревание. Даже если кожица почернеет, фрукт, скорее всего, все еще можно будет есть. А если ваш банан очищен от кожуры, то сбрызните его сверху лимонным соком, чтобы предотвратить созревание.

Если вдруг вам нужно ускорить процесс дозревания бананов, то просто забросьте их в духовку на 15 минут при температуре 350 градусов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно хранить хлеб, чтобы он долго оставался свежим и не черствел. И речь идет не о хлебнице.