Как убрать неприятный запах чеснока: три самых действенных совета

Чеснок улучшает вкус еды, но портит запах изо рта: как от него избавиться

Многие блюда в своей рецептуре содержат чеснок. Это прекрасная пряность, которая добавляет яркий аромат как в сырые заготовки, так и в уже приготовленные закуски.

Но если вы наелись чеснока в свое удовольствие, то для окружающих ваша трапеза вряд ли принесет много радости. Все дело в его специфическом запахе, который распространяется вокруг вас шлейфом. "Телеграф" нашел несколько надежных действенных способов, как можно удалить чесночный запах, и при этом не лишать себя вкусных и любимых острых блюд.

Как удалить запах чеснока: лайфхаки

Лучше всего стойкий чесночный аромат нейтрализует мята. В этом растении содержится большое количество фенольных соединений. Они-то и убирают неприятный перегар. Просто пожуйте свежий листик мяты или выпейте мятный чай.

Свежие яблоки также прекрасно борются с запахом чеснока изо рта. Для надежности съешьте одно яблоко до обеда, а другое – после поедания чеснока. Этот способ надежно нейтрализует чесночное амбре.

Лимон и апельсин хорошо справляются с проблемой яркого чесночного запаха. Это происходит за счет того, что цитрусовые имеют более яркий и выраженный аромат, способный отвлечь внимание на себя.

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