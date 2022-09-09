Грязные носки вновь станут белыми: забытый, но очень эффективный способ стирки

Простейший способ, который удивит вас своей эффективностью.

Белые носки — это незаменимый аксессуар в гардеробе каждого человека, который помогает своему "хозяину" выглядеть стильно и "дорого", при этом не тратив "все деньги мира". Однако есть маленькая проблемка — белые носки очень быстро замазываются, и очень сложно отстирываются. Но если знать один лайфхак, то можно с легкостью отбелить одежду, и в том числе носки, даже со старыми пятнами.

Как отмечает prostoway, после появления стиральных машинок об этом способе практически позабыли. Однако поскольку грязные белые носки не всегда "поддаются" стиралке, пора этот метод вспоминать, или же только знакомиться с ним.

Как отбелить грязные носки

Возьмите кастрюлю, желательно которая уже не используется для приготовления еды, и влейте в нее около литра воды и поставьте ее нагреваться. Затем добавьте пару ложек соли и любого стирального порошка, и все это тщательно перемешайте.

После того как соль растает, снимите раствор с огня, и положите в него грязные носки. Оставьте их на пол часа, а затем постирайте, желательно вручную, и отправляйте сушиться.

Стоит отметить, что если носки очень грязные, то в растворе их лучше подержать подольше. Также для усиления эффективности раствора, можно добавить немного больше порошка..

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