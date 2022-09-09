Без пищевой пленки и фольги: как хранить сыр, чтобы он долго не засыхал и не плесневел

Есть всего несколько правил, которые помогут оставаться сыру свежим и вкусным

Так называемые фудхаки очень облегчают нашу жизнь. К примеру, всего лишь одно правило поможет сохранить хлеб мягким и пышным без хлебницы и холодильника. Еще один продукт – сыр – тоже вкуснее, когда он свежий и не засохший. Если вы хотите, чтобы сыр долго оставался вкусным, храните его правильно.

О лайфхаках, которые помогут сохранить сыр без плесени и сухой корки, пишет издание Express. Для сыра есть наиболее подходящее место в холодильнике и несколько видов упаковки. Есть всего несколько простых правил для того, чтобы продукт долго не портился.

Что касается твердого сыра, то завернутый кусок сыра может храниться в холодильнике в течение нескольких недель. При правильной упаковке и хранении при низкой температуре созревание сыра замедляется, и поэтому он хранится дольше. Если температура вашего холодильника немного высока, срок его службы будет короче.

Тут будет очень кстати один лайфхак, который поможет найти дома альтернативу вощеной бумаге для сыра (именно позволяет продукту "дышать", не давая засохнуть). Есть два варианта замены:

пергамент, жиронепроницаемая бумага.

Что нужно сделать:

Если вы купили сыр в пластиковой упаковке, выбросите ее Просто оберните сыр альтернативной упаковкой (пергаментом или жиронепроницаемой бумагой) Уберите в холодильник (наиболее подходящее место – дверца).

Тогда как в пищевую пленку или фольгу сыр лучше не заворачивать: так он будет "потеть", что повлияет на вкус. Герметичный контейнер, к слову, тоже не лучший вариант для тары. В нем может образовываться влага, а это приведет к заплесневению сыра. Но в такой коробке можно хранить сыры мягких сортов, предварительно нарезанные на слайсы.

Есть нюанс и касательно того, где должен храниться сыр в холодильнике. Несмотря на то, что ящики для фруктов являются самым холодным место, следует хранить сыр в верхней части дверцы холодильника, чтобы предотвратить его засыхание.

В конце концов, чтобы продлить срок хранения сыра, можно его заморозить. Выполните такие шаги:

Сначала натрите сыр . Поместить в пакет для замораживания. В дальнейшем используйте для соуса или тостов.

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