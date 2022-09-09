Кружки будут, как новые: 3 дешевых продукта, которые мгновенно удалят следы чая

Налет с чашек легко убрать, если знать "секретные" ингредиенты

Чай и кофе – два напитка, которые очень часто портят внешний вид кружек и чашек из-за образования налета. Если пятна въедаются глубоко, то очистить посуду просто в мойке с моющим средством достаточно сложно. Поэтому придется принимать дополнительные меры.

Помогут вернуть первоначальный вид чашкам и кружкам продукты, которые найдутся в каждом доме. Речь идет про уксус, соду и соль. Эти средства пригодятся не только для приготовления блюд, а и в уборке дома. О лайфхаках по очистке кружек от чайного налета пишет издание Express.

Чтобы отмыть пятна от чая на чашке с помощью уксуса, сделайте такие шаги:

Наполните кружку наполовину кипятком и добавьте белый уксус. Замочите на 10 минут, а затем смойте.

Еще одно эффективное средство для очистки – пищевая сода, она отлично справляется с пятнами. Лайфхак достаточно прост:

Насыпьте пищевую соду в кружку и сделайте пасту с небольшим количеством теплой воды. Потрите кружку, пока пятна не исчезнут, и затем сполосните.

Оказывается, соль тоже может помочь справиться с пятнами от чая на чашках. Также вам понадобится лед. Что нужно сделать:

Насыпьте в кружку соль и добавьте лед. Заверните кружку в пищевую пленку и встряхните. Затем промойте водой.

Ранее "Телеграф" поделился лайфхаком, который поможет очистить от нагара и жира любую посуду.