Кружки будут, как новые: 3 дешевых продукта, которые мгновенно удалят следы чая
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Налет с чашек легко убрать, если знать "секретные" ингредиенты
Чай и кофе – два напитка, которые очень часто портят внешний вид кружек и чашек из-за образования налета. Если пятна въедаются глубоко, то очистить посуду просто в мойке с моющим средством достаточно сложно. Поэтому придется принимать дополнительные меры.
Помогут вернуть первоначальный вид чашкам и кружкам продукты, которые найдутся в каждом доме. Речь идет про уксус, соду и соль. Эти средства пригодятся не только для приготовления блюд, а и в уборке дома. О лайфхаках по очистке кружек от чайного налета пишет издание Express.
Чтобы отмыть пятна от чая на чашке с помощью уксуса, сделайте такие шаги:
- Наполните кружку наполовину кипятком и добавьте белый уксус.
- Замочите на 10 минут, а затем смойте.
Еще одно эффективное средство для очистки – пищевая сода, она отлично справляется с пятнами. Лайфхак достаточно прост:
- Насыпьте пищевую соду в кружку и сделайте пасту с небольшим количеством теплой воды.
- Потрите кружку, пока пятна не исчезнут, и затем сполосните.
Оказывается, соль тоже может помочь справиться с пятнами от чая на чашках. Также вам понадобится лед. Что нужно сделать:
- Насыпьте в кружку соль и добавьте лед.
- Заверните кружку в пищевую пленку и встряхните.
- Затем промойте водой.
Ранее "Телеграф" поделился лайфхаком, который поможет очистить от нагара и жира любую посуду.