Как избавиться от желтизны на пластике за 10 минут: простейший способ с одним аптечным средством
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Желтизну из пластиковой поверхности убирает "на ура"
С проблемой пожелтевшего пластика на выключателях, розетках, холодильниках, окнах и дверях, кондиционерах сталкиваются абсолютно все. Это может случиться из-за воздействия солнечных лучей, недолжного ухода, или из-за того, что производитель сэкономил на деталях.
Убрать желтизну может не каждое моющее. Но, оказывается, с этой проблемой может отлично справиться простое копеечное средство, которое продается в любой аптеке — это димексид, пишет lemurov.
Как избавиться от желтизны на пластике
Надеваем одноразовые перчатки. Наносим димексид на ватный диск и протираем пожелтевшую поверхность. Через несколько минут протираем обработанную поверхность влажной салфеткой, затем досуха вытираем.
Советуем сначала использовать димексид на небольшом участке пластика в незаметном месте — это поможет избежать казусов.
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