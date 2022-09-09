Как избавиться от желтизны на пластике за 10 минут: простейший способ с одним аптечным средством

Желтизну из пластиковой поверхности убирает "на ура"

С проблемой пожелтевшего пластика на выключателях, розетках, холодильниках, окнах и дверях, кондиционерах сталкиваются абсолютно все. Это может случиться из-за воздействия солнечных лучей, недолжного ухода, или из-за того, что производитель сэкономил на деталях.

Убрать желтизну может не каждое моющее. Но, оказывается, с этой проблемой может отлично справиться простое копеечное средство, которое продается в любой аптеке — это димексид, пишет lemurov.

Как избавиться от желтизны на пластике

Надеваем одноразовые перчатки. Наносим димексид на ватный диск и протираем пожелтевшую поверхность. Через несколько минут протираем обработанную поверхность влажной салфеткой, затем досуха вытираем.

Советуем сначала использовать димексид на небольшом участке пластика в незаметном месте — это поможет избежать казусов.

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