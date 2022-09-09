Как почистить чайник без уксуса: 1 необычный ингредиент, который легко удаляет известковый налет

Достаточно неожиданный, но эффективный лайфхак мгновенно решит проблему с накипью в чайнике

Чайник нужно регулярно очищать, чтобы избавиться от известковых отложений, скрывающихся внутри. Очень часто для очистки чайника используют лимонную кислоту или обычный уксус. Но можно обойтись и без них, есть один не менее эффективный ингредиент.

Как пишет издание Express, поддержание чистоты в чайнике не только предотвращает известковый налет, но и помогает поддерживать эффективность прибора, что экономит энергию. Есть много предметов домашнего обихода, которые можно использовать для глубокой очистки накипи, и они не будут создавать неприятный запах, как в случае с уксусом.

Все, что вам понадобится для лайфхака – кока-кола. Помимо того, что кока-кола является популярным газированным напитком, она также удивительно хорошо борется с известковым налетом, особенно в чайниках. Потребуется 500 мл коричневой сладкой жидкости, чтобы приготовить очищающее средство.

Что нужно сделать, чтобы очистить чайник от накипи:

Оставьте кока-колу в приборе примерно на полчаса, за это время она разъест известковые отложения. Промойте чайник несколько раз.

Отметим, что в отличие от других методов, нагревать жидкость настоятельно не рекомендуется, так как это может усугубить проблему. Никогда не кипятите кока-колу в чайнике — безалкогольный напиток содержит большое количество сахара, который после испарения воды может прилипнуть к стенкам сосуда.

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