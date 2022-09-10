Всего одно средство вернет белью белизну, а также решит проблемы с пятнами: "помощник" лежит у каждого в аптечке
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Также это средство решить проблему с накипью.
Процесс стирки можно существенно облегчить, если знать несколько эффективных лайфхаков и дешевых домашних средств, которые помогут вещам не выцветать. Мало кто знает, но такие полезные "помощники" часто пылятся на кухонных полках и даже в аптечках.
Как сообщает belnovosti, одним из подобных "волшебных" средств является ацетилсалициловая кислота или аспирин. Он очень эффективен при стирке светлых и цветных вещей, а также хорошо справляется с пятнами и накипью.
Как использовать аспирин в быту
- Против пятен — аспирин отличный и эффективный пятновыводитель. Растворите 6 таблеток аспирина в 5 л воды и замочите грязное белье в этом растворе на несколько часов, а затем постирайте привычным способом. От пятен не останется и следа.
- Как отбеливатель — аспирин способен вернуть вашим вещам прежний белоснежный вид. Для этого несколько таблеток нужно смешать с порошком для стирки, и засыпать подобную смесь в машинку во время стирки.
- Против накипи — три таблетки аспирина, смешанные с кондиционером, помогут вам избавиться от накипи в стиралке. Только прогоните машинку в режиме холодной стирки без белья.
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