Как за 10 минут почистить подошву белой обуви от грязи: забудьте о мыле и полосканиях

Рассказываем, каким дешевым средством почистить белую обувь без усилий

Несмотря на то, что подошва белых кроссовок или другой обуви смотрится довольно стильно, в дождливую осень она очень легко и быстро пачкается. С загрязнениями зачастую не справляются и специальные салфетки, и другие отчищающие такую обувь средства. Важно знать, как эффективно отмыть белую обувь, не навредив и самому материалу.

На помощь по очистке белой подошвы обуви приходит два недорогих средства — зубная паста и средство для мытья посуды. Об этом пишет belnovosti.

Как почистить белую подошву обуви

Смешиваем в емкости 1 ст. л. зубной пасты и 1 ст. л. любого моющего. Подсыпаем ½ ст. л. соды. Перемешиваем компоненты до состояния жидкой пасты. Затем наносим средство на подошву. В таком виде оставляем на 10-15 мин. Потом смываем смесь и насухо протираем обувь.

Для лучшего результата процедуру можно повторить, оставляя средство на подошве на 20 минут, или использовать муравьиную кислоту: наносим ее на ватный диск и протираем подошву.

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