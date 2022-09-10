Легко убирает желтизну: экономный способ, как вернуть шторкам в ванной прежний вид

Очищающее средство из 2 ингредиентов можно приготовить за минуту

Любые вещи в ванной комнате постоянно находятся в контакте с влагой, поэтому не стоит удивляться, что со временем на них может появиться грязь, налет и желтизна. Так как бывает трудно справиться с запотеванием зеркала, так же нелегко избавиться от загрязнений на ванной шторке.

Чтобы вернуть шторке первоначальный вид, опытные хозяйки используют копеечный способ, благодаря которому шторка легко очистится от желтизны, пишет penciya.firenews. Это можно сделать в домашних условиях и без особых затрат.

Чем отстирать шторку в ванной комнате

Нам понадобиться только вода и перекись водорода (3%). Соединяем ингредиенты в равных пропорциях и замачиваем шторку в растворе. Ждем полчаса, затем стираем шторку и споласкиваем.

К слову, перекись водорода широко применяется в быту. Ранее "Телеграф" писал, как с помощью аптечного средства убрать зеленку с одежды, а также с перекисью почистить пуховик.