Раковина будет как новая: рецепт домашней чистящей пасты из трех ингредиентов, которые есть в любом доме

Вернуть белизну и блеск раковине можно с помощью всего трех копеечных компонентов

Прежде чем прибегнуть к "химии", чтобы избавиться от загрязнений раковины, попробуйте воспользоваться одним средством из натуральных компонентов.

Свести на нет жирные разводы, пятна и грязь можно с помощью всего трех ингредиентов, пишет cpykami. Сделать чудо-порошок своими руками следует из простой пищевой соды, соли и жидкого мыла.

Чем почистить раковину

Готовим домашнюю чистящую пасту. Смешиваем 1 стакан пищевой соды, 4 чайные ложки соли и половину стакана жидкого мыла. Спрессовуем пасту.

Наносим небольшое количество средства на жесткую губку и тщательно протираем всю раковину. После этого просто смываем чистящее средство водой.

Ранее "Телеграф" писал, как избавиться от засорений в раковине. Для прочистки труб вместо дорогостоящей "химии" можно использовать одно простое средство.