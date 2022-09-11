Раковина будет как новая: рецепт домашней чистящей пасты из трех ингредиентов, которые есть в любом доме
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Вернуть белизну и блеск раковине можно с помощью всего трех копеечных компонентов
Прежде чем прибегнуть к "химии", чтобы избавиться от загрязнений раковины, попробуйте воспользоваться одним средством из натуральных компонентов.
Свести на нет жирные разводы, пятна и грязь можно с помощью всего трех ингредиентов, пишет cpykami. Сделать чудо-порошок своими руками следует из простой пищевой соды, соли и жидкого мыла.
Чем почистить раковину
Готовим домашнюю чистящую пасту. Смешиваем 1 стакан пищевой соды, 4 чайные ложки соли и половину стакана жидкого мыла. Спрессовуем пасту.
Наносим небольшое количество средства на жесткую губку и тщательно протираем всю раковину. После этого просто смываем чистящее средство водой.
Ранее "Телеграф" писал, как избавиться от засорений в раковине. Для прочистки труб вместо дорогостоящей "химии" можно использовать одно простое средство.