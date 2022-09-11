Кроссовки снова станут белыми: 1 подручное средство, которое чудесно чистит обувь

Кроссовки, которые выцвели или посерели, еще можно спасти

Белые кроссовки часто впитывают грязь и теряют цвет, если их регулярно не чистить. Отправлять их в стиральную машину довольно рискованно, так как при неправильной стирке кроссовки могут повредиться или деформироваться. Вместо этого попробуйте почистить белые кроссовки с помощью дешевого бытового средства — зубной пасты.

О лайфхаке по чистке кроссовок зубной пастой пишет издание Express. Что важно, этот продукт способен очистить самые разные материалы обуви, включая резину и замшу. Все, что нужно для лайфхака, собственно, зубная паста, старая зубная щетка и губка. Для шнурков понадобится немного стирального порошка.

Как очистить кроссовки с помощью зубной пасты:

Снимите шнурки с кроссовок и бросьте их в емкость или в раковину. Залейте горячей водой и добавьте половину колпачка стирального порошка. Оставьте на полчаса, а затем высушите. Очистите кроссовки с помощью зубной щетки от грязи, песка и гравия с подошвы. Используя зубную щетку, нанесите пасту на один кроссовок и начните чистить поочередно все участки кроссовок. Используйте воду, если нужно слегка разбавить зубную пасту до нужной консистенции. После того, как натрете пастой кроссовки, оставьте их в таком виде на 10 минут. Сотрите пасту влажной губкой. Она довольно липкая, так что на этот этап потребуется время и усилия. Если материал, из которого сделаны кроссовки, стал влажным, то просушите обувь. Зашнуруйте сухие кроссовки.

После этих несложных манипуляций кроссовки станут значительно чище, побелеют и вернут прежний внешний вид. Более того, благодаря этому лайфхаку кроссовки приобретают приятный запах, в том числе им пропитывается и внутренняя часть обуви.

Кроссовки до и после чистки зубной пастой. Фото: express.co.uk

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