Как хранить картофель и морковь, чтобы они месяцами оставались свежими: суперпростой лайфхак

Картофель и морковь могут долго не портиться, если знать пару нюансов

Многие овощи и фрукты можно сохранять в свежем виде дольше, чем может показаться на первый взгляд. Именно от способа хранения продуктов, в том числе разных видов сыра, зависит их срок годности. Не исключение – картофель и морковь.

Есть несколько нюансов, о которых стоит знать каждому, если в вашем рационе есть картофель и морковь. Овощи не будут засыхать или вянуть, если правильно их хранить. О лайфхаках, которые помогут сохранить свежесть картофеля и моркови, пишет издание Express.

Так, картофель, морковь и другие корнеплоды сохраняются дольше всего, если их держать в темноте. Поэтому следует хранить овощи в миске или контейнере, убрать в кухонный шкаф или ящик. Дело в том, что картофель очень чувствителен к свету, особенно солнечному – из-за него он начинаете зеленеть.

Если вам нужно сохранить скоропортящиеся продукты свежими, то помощником станет простой ингредиент – обычная вода. Чтобы морковь не увядала, погрузите ее в ледяную воду и вытрите насухо — это поможет овощу быстро оживиться.

Другой способ использования воды — хранить нарезанные овощи, такие как морковь и картофель, в воде в холодильнике. Так они дольше остаются хрустящими и свежими. Знайте, если морковь становится мягкой, значит, она обезвожена.

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