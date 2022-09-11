Не только в пакете: как хранить зелень, чтобы она долго не вяла

Петрушка и укроп могут быть вкусными даже спустя несколько недель

Несколько простых правил хранения овощей и фруктов, к примеру картофеля и моркови, могут продлить их срок годности. Зелень – не исключение. Очень часто мы покупаем пучки петрушки, укропа или базилика, но не успеваем съесть: травы желтеют или становятся вялыми.

Как пишет издание Express, продлить период хранения зелени в свежем и вкусной виде поможет один простой и дешевый лайфхак. Все, что вам потребуется, пакет с застежкой или пластиковый контейнер, а также бумажное полотенце.

Есть один менее известный метод хранения трав, который может дольше сохранять их свежими и вкусными в холодильнике. Что необходимо сделать:

Уберите резинки или пластиковые стяжки, которые скрепляют зелень. Промойте растения под струей холодной воды. Выложите зелень на чистое кухонное полотенце, чтобы она высохли. Когда травы высохнут, заверните их во влажное бумажное полотенце и поместите в многоразовый пластиковый пакет или герметичную пластиковую коробку.

Благодаря этому простому методу зелень будет храниться в отличном состоянии как минимум три недели. Стоит добавить, что это обычный срок годности петрушку, укропа, кориандра, мяты, розмарина. А вот базилик, оригано, тимьян, шалфей могут оставаться свежими около двух недель.

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