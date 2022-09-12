Томатный сок можно не только пить: как напиток может помочь во время уборки на кухне

От неприятного запаха в холодильнике не останется и следа.

Уборка на кухне — это часто очень затяжной процесс, ведь помимо того, что нужно подмести, вымыть пол и помыть посуду, нужно также "уделить внимание" и всем рабочим поверхностям, а также технике. И сегодня мы хотим отметить уборку в холодильнике, а именно то, как убрать неприятный запах из него.

Стоит отметить, что холодильник — это один из самых распространенных источников неприятного запаха в кухне, пишет prostoway. Чаще всего подобный "аромат" говорит, что какие-то продукты или блюда уже испортились, и их пора выбросить. Однако, увы, но это не решает проблему неприятного запаха в холодильнике. Что же делать?

Как убрать неприятный запах из холодильника

В принципе, это достаточно простая задача, если знать несколько лайфхаков и хитростей. Более того, это также поможет значительно сэкономить, ведь вам не нужно будет бегать по магазинам и искать нужные средства, которые кстати могут быть достаточно дорогими. Все что вам нужно будет — это картошка и томатный сок.

Очистите несколько картофелин, разрежьте их пополам и разложите половинки в холодильнике на разных полках. На этом все. Спустя некоторое время овощ начнет темнеть, и тогда нужно буде срезать верхний слой, тем самым обновив "освежитель".

Томатный сок можно использовать, как моющее средство. Все, что нужно сделать это обработать полки соком и теплой водой. Стоит отметить, что это средство может справиться даже со стойким неприятным запахом.

Напомним, отмыть холодильник до идеальной чистоты можно с помощью двух копеечных средств, которые легко найдутся на вашей кухне.

Ранее "Телеграф" рассказал, с помощью какой уловки можно ускорить процесс разморозки холодильника. Вместо пары часов на размораживание уйдет лишь 10 минут.