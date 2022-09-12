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Как удержать в кастрюле кипящую воду, чтобы она не сбежала: удивительный лайфхак

Автор
Ольга Княжевич Ольга Княжевич
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Как удержать кипящую воду
Как удержать кипящую воду

Вода закипит, вспенится, поднимется вверх, но больше не перельется через край кастрюли.

Простой кухонный лайфхак, которым поделится с вами "Телеграф", поможет без проблем приготовить макароны, рис или бульон, при этом не пролив ни капли жидкости из кастрюли – и плита останется чистой.

Часто бывает ситуация, когда во время приготовления еды вода вскипает и пенится – чуть зазевалась хозяйка, и пена так и норовит покинуть пределы кастрюли. Есть простейший способ предотвратить вытекание воды из кастрюли.

Почему сбегает вода из кастрюли

Крахмал, содержащийся во многих овощах или крупах, растворяется при нагревании в воде. Затем на поверхности воды образуется пена, которая мешает эвакуации пузырьков. При слишком сильном нагреве воды воздух в этих пузырьках начинает давить на воду, что и вызывает переливы.

Что делать, чтобы пена не выплескивалась из кастрюли

Когда вы готовите обед, и дело близится к закипанию, просто положите деревянную ложку или лопатку на кастрюлю с кипящей водой. Эта хитрость убережет вас от того, что жидкость сбежит из кастрюли. Пена, достигая ложки, будет лопаться и оседать. Но будьте осторожны, чтобы ложка не была близко к огню и не загорелась!

Древесина – это плохо проводящий материалом, который мешает равномерному образованию пены на всей кипящей поверхности. А потому несколько пузырьков смогут пробиться сквозь пену и лопнуть на открытом воздухе. Таким образом, процесс испарения воды позволит пене опуститься.

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