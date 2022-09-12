Чтобы идеально отчистить ковер, стоит вооружиться всего одним инструментом: простая хитрость

Более легкого способа отчистить большие ковры вы больше не найдете

Чистка больших, тяжелых ковров и паласов всегда вызывает трудности, особенно если вы собираетесь их приводить в порядок вручную. Упростить работу с чисткой ковров сможет один простой инструмент.

Как пишет cpykami, чтобы эффективно избавиться от грязи и шерсти на ковре, достаточно воспользоваться скребком для окон (стекол) и любым моющим средством (можно заменить на хозяйственное мыло).

Как отчистить ковер в домашних условиях

Смачиваем ковер водой. Сверху распределяем моющее средство. Скребком выбиваем грязь из ковра движениями в разные стороны. Затем снова прополаскиваем ковер водой. Сушим. После этого ковер будет как новенький.

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