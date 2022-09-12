Как сохранить листья салата свежими: простой лайфхак продлит срок годности до 30 дней

Салат может не вянуть дольше, если правильно его хранить

Соблюдение простых правил при хранении продуктов, например, сыров, могут существенно продлить их срок годности. Это касается и листьев салата. Их можно класть в холодильник, но лучше не в пакете, как многие привыкли.

Если правильно хранить листья салата, то они не завянут, будут оставаться свежими, сочными и вкусными вплоть до 30 дней. О лайфхаке, который в этом поможет, пишет издание Express. Все, что понадобится для этого способа хранения салата, наверняка уже есть в вашем кухонном шкафу.

Лайфхак невероятно прост в выполнении. Вам потребуется лишь одна вещь – обычная фольга, которую вы используете в кулинарии. Что нужно сделать, чтобы листья салата долго хранились в хорошем состоянии: возьмите салат, заверните его в фольгу, а затем поместите в холодильник. Так листья будут оставаться хрустящими и свежими до 30 дней. А значит, не придется выбрасывать вялую зелень и тратить деньги на свежие продукты.

Стоит добавить, что лучше держать салат подальше от фруктов и овощей, которые заставят его увядать, таких как груши, авокадо, яблоки и помидоры.

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