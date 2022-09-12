Как быстро прочистить канализацию: три простых шага – и проблемы как не было

Для лайфхака нужны дешевые и доступные средства

Из-за засора в раковине вода может медленно сливаться и даже иметь неприятный запах. К счастью, прочистку канализации легко провести в домашних условиях, не привлекая дорогостоящих специалистов. Все, что нужно, найдется в вашем шкафу.

О лайфхаке по прочистке канализации пишет издание Express. Есть три самодельных метода, которые помогут прочистить забитую канализацию. Вам понадобятся кипяток, сода, уксус и соль.

Лайфхак №1 с помощью пищевой соды и уксуса

Это два самых эффективных натуральных чистящих средства, которые вы можете использовать по всему дому. Что нужно сделать: смешайте одну треть чашки пищевой соды с одной третью чашки уксуса, чтобы создать средство для разблокировки засора. При смешивании двух ингредиентов они должны сразу же начать шипеть, поэтому тут же выливайте смесь прямо в раковину. Оставьте на час или даже на ночь для лучшего эффекта. Затем промойте все это горячей водой.

Реакция поможет избавиться от любых засоров и неприятных запахов, после чего ее можно будет смыть кипятком. Уксус может действовать как дезинфицирующее средство для уничтожения бактерий и вирусов.

Лайфхак №2 с помощью кипятка

При борьбе с забитым сливом иногда все, что нужно, это вскипятить чайник, а затем вылить в канализацию немного кипятка. Так, вскипятите в чайнике столько воды, сколько он вместит. Затем медленно вылейте его в канализацию в несколько приемов, выжидая пару секунд между каждым сливом.

Кипящая вода будет проходить по трубам, растворяя любые препятствия на своем пути. Как правило, это самый быстрый и простой способ разблокировать канализацию.

Лайфхак №2 с солью и пищевой содой

Ваши шаги:

Смешайте полстакана поваренной соли с полстакана пищевой соды. Вылейте в засорившуюся канализацию. Оставьте на 10-20 минут. Залейте кипятком.

Эти три ингредиента, смешанные вместе, вызовут химическую реакцию, которая должна растворить "проблему".

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