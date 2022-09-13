Пять минут и все готово: как быстро помыть чугунные батареи между секциями
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Мытье батарей может пройти гораздо проще и быстрее, чем кажется на первый взгляд.
Мытье батарей, особенно чугунных, где есть секции, — дело не из самых простых, ведь просто тряпкой трудно протереть полностью все. Итого и получается, что с виду батарея чистая, а вот между секций прячется много пыли и грязи. Однако эту проблему можно достаточно легко решить, если знать небольшой лайфхак.
Эффективным методом, который справиться всего за 5 минут, поделилось издание belnovosti. Отмечается, что благодаря этому лайфхаку, батареи можно буде отмыть, не прилагая особых усилий.
Как помыть чугунные батареи
Прежде чем приступать к мытью батареи, приготовьте тазик или большой контейнер, емкость с пульверизатором, мыло и кисточку для покраски батареи. Все эти "инструменты" понадобятся вам во время уборки. Что делать дальше:
- Под батарею поставьте таз или контейнер.
- После в бутылке с пульверизатором сделайте мыльную воду.
- Затем побрызгайте мыльным раствором батарею, и почистите ее кистью для покраски. Отметим, что изогнутая ручка кисточки поможет тщательно промыть всю батарею, ведь ею можно попасть в труднодоступные места.
- В конце побрызгайте все чистой водой, чтобы все смыть.
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