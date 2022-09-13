Пять минут и все готово: как быстро помыть чугунные батареи между секциями

Мытье батарей может пройти гораздо проще и быстрее, чем кажется на первый взгляд.

Мытье батарей, особенно чугунных, где есть секции, — дело не из самых простых, ведь просто тряпкой трудно протереть полностью все. Итого и получается, что с виду батарея чистая, а вот между секций прячется много пыли и грязи. Однако эту проблему можно достаточно легко решить, если знать небольшой лайфхак.

Эффективным методом, который справиться всего за 5 минут, поделилось издание belnovosti. Отмечается, что благодаря этому лайфхаку, батареи можно буде отмыть, не прилагая особых усилий.

Как помыть чугунные батареи

Прежде чем приступать к мытью батареи, приготовьте тазик или большой контейнер, емкость с пульверизатором, мыло и кисточку для покраски батареи. Все эти "инструменты" понадобятся вам во время уборки. Что делать дальше:

Под батарею поставьте таз или контейнер.

После в бутылке с пульверизатором сделайте мыльную воду.

Затем побрызгайте мыльным раствором батарею, и почистите ее кистью для покраски. Отметим, что изогнутая ручка кисточки поможет тщательно промыть всю батарею, ведь ею можно попасть в труднодоступные места.

В конце побрызгайте все чистой водой, чтобы все смыть.

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